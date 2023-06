Vuole dare una lezione alla famiglia e si finge morto | si presenta al funerale in elicottero

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un uomo belga ha realizzato lo scherzo di una vita quando ha simulato la propria morte e si èto al suoscendendo da uninvece di essere trasportato da un carro funebre. Il TikToker David Baerten, insiememoglie e ai figli, ha deciso di orchestrare la morte per fare uno scherzo ai propri cari e vedere chi si preoccupava davvero del 45enne. Per diffondere la notizia della “morte” di Baerten, uno dei suoi figli si è rivolto ai social media e ha scritto un omaggio a suo padre.. “Ho lavorato a questo progetto per un anno”, ha detto l’uomo originario di Liegi. Per ingannare tutti Ragnar è arrivato persino a pubblicare un video di sua figlia commossa che chiede al padre di tornare, cosa che poi lui ha fatto atterrando innel bel mezzo della cerimonia. “Con questo ...