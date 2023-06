Volley | VNL 2023 | Sylvia Nwakalor guida le azzurre al successo contro la Bulgaria

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Inizia col piede giusto la seconda settimana dellaball Nations Leagueper la Nazionale Italiana femminile di. Lecentrano il secondonella manifestazione superando le avversarie dellacon il punteggio di 3-0 (25-17, 25-19, 25-23). La grande protagonista del match è stata l’opposta azzurra, autrice di 18 punti con il 52% di efficienza in attacco, di gran lunga la miglior marcatrice dell’in. Con 15 attacchi a segno a fronte di 2 soli errori, a cui vanno aggiunti 2 muri punto ed 1 punto trovato direttamente dai nove metri, è stata lungo il corso dei tre set una risorsa sempre estremamente affidabile per la palleggiatrice Francesca Bosio. Dopo aver condotto nel punteggio ...

Scelto dal commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi nella rosa allargata impegnata nella VNL, Damiano da ieri è impegnato in un mini collegiale a Cavalese agli ordini di Massimo Caponeri, ...