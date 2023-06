Volley femminile | Davide Mazzanti | “Meglio nel cambio palla | ma in difesa perdiamo ancora troppi palloni”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo tre sconfitte consecutive, l’Italia rialza la testa e conquista la sua seconda vittoria nella fase intercontinentale della Nations League di2023. Le azzurre hanno sconfitto nettamente la Bulgaria per 3-0 (25-17; 25-19; 25-23), cominciando con il piede giusto la Pool 3 a Hong Kong e restando in corsa per la qualificazione alle Final 8 della manifestazione. “Sicuramente abbiamo fattoilmentre in. Dobbiamo migliorare in fretta sotto questo punto di vista perché in questa Pool affronteremo squadre molto forti che certamente non perdoneranno nostre disattenzioni. Ho visto qualcosa in più nel nostro gioco rispetto a quello che proviamo durante ...

Tutto facile per l'Italvolleyche all'esordio nella pool 2 diNations League, in programma ad Hong Kong, batte 3 - 0 la Bulgaria con i parziali di 25 - 17, 25 - 19, 25 - 23. Primo successo per le azzurre dopo la ...MADISON KUBIK, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA" Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Le mie connazionali che sono state a Cuneo in passato me ne hanno parlato molto bene, e penso che ...Comincia con una vittoria la seconda settimana dell'Italiain Nations League a Hong Kong. Un successo importante per la squadra di Mazzanti che ha ...la rimonta Usa Leggi i commenti: ...

Volley femminile, VNL 2023. L'Italia a Hong Kong per risalire la china OA Sport

Il buon funzionamento di una società passa anche attraverso un settore giovanile piuttosto florido e la Wash4Green Pinerolo, nell'anno in cui la prima squadra ha ottenuto la salvezza al suo esordio as ...Seconda vittoria per l'Italia di Mazzanti nel torneo, domani sfida alla Dominicana ROMA (ITALPRESS) - Esordio vincente dell'Italvolley femminile ...