Voli aerei green? Le tecnologie che lo rendono possibile

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Attualmente, il trasporto aereo contribuisce già a emettere circa un miliardo di tonnellate di anidride carbonica equivalente all’anno, corrispondente a poco meno del 2% delle emissioni totali a livello globale. Questo impatto è destinato a crescere se il settore non interverrà prontamente per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite riguardo ai cambiamenti climatici, soprattutto considerando che il numero di aeromobili in circolazione dovrebbe aumentare a un milione entro il 2050, rispetto agli attuali 600.000. La crescita esponenziale della flotta aerea globale Boeing, il rinomato costruttore di aeromobili, prevede che entro il 2040 la flotta aerea globale dovrà raggiungere le 47.000 unità, rispetto alle circa 26.000 del 2019, per soddisfare la crescente domanda nel settore. A conferma di questa tendenza, Ryanair, nota compagnia aerea low-cost, si è proiettata in ...