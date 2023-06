Vogliamo rassicurazioni | non cattive notizie | ecco perché Berlusconi è ancora così popolare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ogni tanto i prof. universitari presentano la loro facoltà ai liceali, per “orientarli” nel percorso di formazione dopo la maturità. A uno di questi incontri, prima di me, parla un prof. di una facoltà che non voglio nominare. Dice: non importa quale branca sceglierete nella mia facoltà, l’importante è acquisire la nostra mentalità, il nostro approccio metodologico. Se si dà un problema a un nostro laureato/a, lui/lei lo risolve. Tocca a me parlare della facoltà di scienze. Se date un problema a un nostro laureato, dico, lui ne trova altri tre. E ne trova trenta se il problema è stato già “risolto” da laureati di diversa formazione. La necessità di effettuare una transizione ecologica deriva dalle innumerevoli “soluzioni” che hanno creato moltissimi problemil’approccio “risolutore” non ha mai tenuto conto delle conseguenze delle soluzioni stesse. E, indovinate ...