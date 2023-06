Vision Pro | il visore di Apple è un salto nel futuro dei computer

Dopo che il titolo Apple ha toccato un nuovo record , è giunto il momento di tornare a fare riferimento a questioni relative al visore. Questa volta, però, potrebbero non esserci novità positive per la società di Cupertino. A giugno 2023 inoltrato sono infatti iniziate a circolare sul Web, a partire dal portale MyDrivers e ...... il colosso degli iPhone ha coronato la ripartenza del tech e ha segnato 183,79 dollari ad azione (+1,6%), al traino della presentazione dei visori. Nel 2023, Apple ha guadagnato più del ...Apple potrebbe essere costretta a cambiare il nome del suo nuovo visore in Cina, a meno che non riesca a raggiungere un accordo con Huawei, che già detiene il marchio '' nel Paese. Originariamente individuato da MyDrivers , il marchioè stato originariamente concesso a Huawei il 16 maggio 2019 e conferisce alla società i diritti esclusivi per il ...

“Vision Pro” è di Huawei, avvocati già pronti Tom's Hardware Italia

Nel maggio 2019 l'azienda di Shenzhen aveva depositato la richiesta di tutela del nome all'ufficio cinese per la proprietà intellettuale e oggi ...L'annuncio di Apple Vision Pro, il visore per la realtà aumentata / mista (ecco cosa significano questi termini) della casa della mela, ha messo in agitazione tutti i concorrenti. E se… Leggi ...