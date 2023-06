Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61 | Scariolo | “Molto bene in difesa | Teodosic abituato a giocare sotto pressione”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lamantiene il fattore campo e batte 69-61 l‘in gara-3 della finale scudetto. Si va sul 2-1 con i ragazzi diche avranno la possibilità di tornare asul 2-2 in caso di vittoria in gara-4, in programma venerdì 16 giugno alle 20:30. Il coach dellaha commentato così il successo odierno: “Abbiamo difeso con continuità, in attacco peggio delle altre due partite ma laè bastata. Abbiamo ribaltato il trend negativo dei rimbalzi nel primo quarto. Sappiamoe possiamomeglio offensivamente. La base è la continuità indi oggi. Possiamo perdere delle partita ma questa squadra non l’ho vista mai cadere definitivamente. Siamo stati ...

LBA Finals 2023 #3 | Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-29 dopo 20' Sportando

