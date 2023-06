Violamania | pochi colpi ma mirati Fiorentina | con un attaccante da 20 gol sei da Champions

Il risultato è che i giallorossi hanno perso a Firenze e,giorni più tardi, anche a Budapest, restando con un pugno di mosche in mano e mettendo a repentaglio anche il sesto posto in classifica.Il risultato è che i giallorossi hanno perso a Firenze e,giorni più tardi, anche a Budapest, restando con un pugno di mosche in mano e mettendo a repentaglio anche il sesto posto in classifica.

Violamania: pochi colpi ma mirati. Fiorentina, con un attaccante da ... Calciomercato.com

Resta l’amarezza, cocente, per aver visto sfuggire dalle mani una gara che valeva un trofeo arrivata agli sgoccioli e che sembrava realmente alla portata per la Fiorentina. Resta il rammarico per le d ...