Villa Literno | operaio trovato morto in un cantiere dopo caduta da uno scaletto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ennesimo incidente sul lavoro in Campania. A perdere la vita undi 50 anni che sabato scorso si trovava in unedile a, nell’agro aversano., incidente sul lavoro:cade da unoe muore Secondo quanto spiegato da CasertaCe.net, M.L., dipendente di una ditta del beneventano, è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Questa sera, intorno alle 21, i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa , che dipendono dal Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in via Veneto, aall'interno del Polo meridionale per la nautica a causa di un incendio sviluppatosi in uno dei capannoni. Immediatamente giunti sul posto i caschi rossi hanno subito spento l'incendio ...... e nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli -- Formia, Caserta - Salerno, Caserta - Napoli, Napoli - Salerno e Napoli - Agropoli. I Link Oltre al Pompei Link, confermati gli ...... e nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli -- Formia, Caserta - Salerno, Caserta - Napoli, Napoli - Salerno e Napoli - Agropoli. I LINK - Oltre al Pompei Link, confermati gli ...

Villa Literno, incendio in uno dei capannoni del polo per la nautica ... Il Crivello

Villa Literno, ieri sera, intorno alle 21, rogo al Polo meridionale per la nautica, in fiamme una barca in uno dei capannoni ...È divampato un incendio all'interno del polo meridionale per la nautica a Villa Literno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...