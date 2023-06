Vigilia di Italia-Spagna | Bastoni ha la febbre | è a riposo precauzionale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) E’ iniziato all’interno del Centro tecnico di Coverciano la seduta di allenamento della Nazionale di Roberto Mancini che domani sarà impegnata ad Eschede, in Olanda, contro lain una sfida valida per le semifinali di Nations League. Assente nel gruppo azzurro Alessandroche accusa qualche linea di: il difensore dell’Inter è rimasto ain viaed in vista del viaggio che porterà nel pomeriggio gli azzurri in Olanda. SportFace.