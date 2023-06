VIDEO – Bastoni svela il nuovo pallone della Serie A 2023-2024

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LaA ha presentato ilufficialecampionatoin collaborazione con PUMA (vedi QUI). Alessandro, sponsor del brand tedesco, in unha presentato ilchiamato “Orbita” insieme all’attaccante del Milan, Olivier Giroud.– “Per presentare ilOrbitaA, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA: Alessandroe Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli, per passare da fanboy a futuri ...

...il pressing Nella prima clipsopra, Brozovi si ritrova affiancato da Haaland e De Bruyne mentre l'Inter costruisce dal basso. Bernardo Silva entra nell'area nerazzurra per pressaree fa ...Alessandroè l'unico assente nell'allenamento di rifinitura della Nazionale maggiore, alla vigilia ... la partenza per l'olanda Come si vede in unsui social della Nazionale, prima di ...Presentato da Puma e Lega Serie A con testimonial Alessandroe Olivier Giroud, ecco il pallone ufficiale della Serie A 2023/24. Si chiama 'Orbita' ed è ispirato all'eredità italiana nel motorsport. Resistente e tecnologicamente all'avanguardia, è ...

Il difensore azzurro non si è allenato nell’ultima seduta prima della partita con la Spagna in programma domani sera. In serata le conferenze del c.t. Mancini e di Bonucci ...Intoppo per Roberto Mancini in vista degli appuntamenti delle fasi finali di Nations League. Alessandro Bastoni ha la febbre ma parte comunque per l'Olanda.