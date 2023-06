Vicenda DENSO | Trezza | “Accordo che soddisfa a metà” Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata dura, complicata e soprattutto lunga per gli ex-lavoratoriche lunedì 12 Giugno hanno fatto un sit-in davanti i cancelli della fabbrica (leggi qui), e stamane un altro nella sede di Confindustria (leggi qui). Al termine dell’incontro la proposta è stata di un rapporto 3×1(ogni tre pensionamenti un’assunzione) nell’arco dei primi 22 mesi che, potrebbero prorogarsi di altri 12 nell’eventualità che i precedenti non siano necessari ad inserire tutti gli 11 lavoratori interessati da questa storia. Se non dovessero bastare nemmeno gli eventuali 12 mesi in più, si procederà con un rapporto 4×1 (ogni quattro pensionamenti un’assunzione) I rappresentanti sindacali hanno consigliato di accettare la proposta per avere in mano qualcosa di concreto, ma per i lavoratori l’a ...