Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023)DEL 14 GIUGNO ORE 19.35 FEDERICO ASCANI NUOVAMENTE BEN TROIVATI DALLA REDAZIOE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIA ANAGNINA LOC. FRASCATI CHIUSA PER INCIDENTE TRA VIAE VIALE SANNILO NELLE DUE DIREZIONI. RIPERCUSSIONI, SU VIA KENNEDY PER CHI VIAGGIA SULLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CAUSA ALLAGAMENTO è MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI ACILIA SUL RACCORDO ANULARE CODE DALLA A91FIUMICINO ALLA PRENESTINA IN ESTERNA MENTRE ALTRE CODE PER INCIDENTE IN ITERNATRA VIA DI BOCCEA E DIRAMAZIONENORD SPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE RUGHE E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA TIBERINA TRA LA FLAMINIA E VIA GROTTA OSCURA NELLE DUE DIREZIONI PIU’ A SUD SULLA COLOMBO CODE DAL ...