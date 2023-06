Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023)DEL 14 GIUGNO ORE 18.35 FEDERICO ASCANI NUOVAMENTE BEN TROIVATI DALLA REDAZIOE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIA ANAGNINA LOC. FRASCATI CHIUSA PER INCIDENTE TRA VIAE VIALE SANNILO NELLE DUE DIREZIONI. RIPERCUSSIONI, SU VIA KENNEDY PER CHI VIAGGIA SULLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CAUSA ALLAGAMENTO è MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI ACILIA SULLA DIRAMAZIONENORD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E CASTEL NUOVO DI PORTO DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI SULL’A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE DIREZIONE. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE CODE DALLA A91FIUMICINO ALLA PRENESTINA IN ESTERNA MENTRE ALTRE CODE PER INCIDENTE IN ...