Veronica Lario | chi è la seconda moglie di Silvio Berlusconi | “Quel tradimento choc”

Basti ricordare la battaglia legale con, fino alle non - nozze con Marta Fascina passando per l'adozione di Dudù . Per non parlare dell'ultima sfida lanciata al mondo quando si era ...Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio Berlusconi . Ma nel giorno dei funeralisiede in seconda fila tra i banchi del duomo di Milano. 'Bartolini' - vero cognome di(che in realtà si chiama Miriam), da cui Silvio ebbe tre figli Barbara, ...Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio Berlusconi . Ma nel giorno dei funerali spunta il nome diin prima fila tra i banchi del duomo di Milano. 'Bartolini' - vero cognome di(che in realtà si chiama Miriam), da cui Silvio ebbe tre figli Barbara, Luigi ed ...

Berlusconi funerali, Veronica Lario in seconda fila, Marta Fascina accanto ai figli: i posti riservati in chie ilmessaggero.it

Alle 15 l’inizio della cerimonia, circa 2mila persone possono accedere alla cattedrale: l’elenco dei presenti. In piazza due maxischermi. La salma sarà cremata: l’urna potrà essere collocata nel mauso ...Silvio Berlusconi's ex wife Veronica Lario is to attend the funeral of the four-time ex premier and media mogul in Milan cathedral on Wednesday, according to the order of the day. © ANSA ...