Veronica Lario al funerale di Silvio Berlusconi | siede in seconda fila

Berlusconi funerali, Marta Fascina in lacrime accanto a Marina:in seconda fila, Pascale commossa: il dolore delle donne di Silvio Berlusconi, ai funerali Maria De Filippi in bianco in ...... nel Duomo di Milano, assieme alla famiglia allargata dellex presidente del Consiglio: il fratello Paolo, i figli Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi, lex seconda moglie,, ..., grande spina nel fianco con quella lettera a Repubblica , che Pietrangelo Buttafuoco attribuisce a Ezio Mauro, in cui da moglie si dissociò, divenne vestale e eroina dell'...

Chi sono Carla Dall'Oglio e Veronica Lario, le ex mogli di Silvio Berlusconi prima di Marta Fascina Fanpage.it

Al Duomo di Milano, durante il funerale di Silvio Berlusconi, Veronica Lario è stata indicata come Veronica Bartolini: ecco perché e dove sta l'errore.Anche Veronica Lario presente ai funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. È seduta in seconda fila dietro Fascina ed i figli del Cavaliere. RaiTv (Alexander Jakhnagiev) ...