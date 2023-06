Verona | la difesa di uno dei poliziotti alle accuse di tortura | «Ho solo reagito a una provocazione»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Questa mattina, a, si sono svolti gli interrogatori davanti al gip Livia Magri dei cinquearrestati per presunte torture. Di loro, soltanto uno – Roberto Da Rold – ha parlato alla giudice, sostenendo di essersi limitato a reagire a una «» della persona fermata. Gli altri quattro agenti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e per Federico Tomaselli – difeso dagli avvocati Stefano Casali e Michele Masso – è stata preannunciata una memoria difensiva. Casali ha precisato: «Dobbiamo estrapolare da una body cam delle immagini riprese dagli agenti a loro tutela». Tomaselli, aggiunge il suo legale, non era l’unico ad avere con sé la body cam. Nei colloqui di questa mattina, la giudice ha sentito anche l’ispettore Filippo Failla Rifici e gli agenti Alessandro Migliore e Loris Colpini. Per quanto riguarda ...