Vernice rossa sul vetro protettivo di un Monet | l’azione di due attiviste climatiche a Stoccolma Arrestate – Video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nuova azione degli attivisti ambientali. Due ambientaliste hanno imbrattato con lailche protegge un dipinto di Claude, ‘Il giardino dell’artista a Giverny’, conservato al Museo Nazionale di. Lesi sono anche incollate al, secondo quanto detto dal gruppo “Restore wetlands” (Ripristino delle zone umide) che ha rivendicatoparlando con l’Afp. “Le donne, di età compresa tra 25 e 30 anni, sono state“, ha fatto sapere la polizia locale. I restauratori del museo stanno “esaminando il dipinto per verificare eventuali danni”, ha detto il sovrintendente a interim presso il museo nazionale, Per Hedstrom. Le due donne sono accusate di vandalismo ...

Leggi Anche Roma, blitz degli ambientalisti: liquido nero nella Fontana di Trevi - Gualtieri: 'Basta aggressioni ai monumenti' Nel mirino 'Il giardino dell'artista a Giverny' Il quadro preso di mira ...Due attiviste ambientaliste hanno imbrattato diil vetro che protegge un dipinto di Claude Monet, mettendoci poi sopra le mani per lasciare l'impronta, al Museo Nazionale di Stoccolma, ha detto la polizia. "Le donne, di età compresa ...Due donne sono state arrestate per un grave atto di vandalismo al Museo Nazionale svedese, dove hanno imbrattato un quadro di Claude Monet con, prima di incollarsi le mani alla cornice . Il movimento per il clima Restore Wetlands ha rivendicato l'azione. L'opera era esposta per la mostra "Il giardino". La polizia ha fermato e ...

Ambientaliste gettano vernice rossa su quadro di Monet a ... Fanpage.it

Due ambientaliste hanno gettato vernice rossa sul vetro che protegge il quadro “Il giardino dell’artista a Giverny” di Monet in ...Due ambientaliste hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un quadro di Claude Monet in un museo di Stoccolma, in Svezia. Le attiviste hanno poi appoggiato sopra le mani per lasciare la ...