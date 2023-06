Vernice rossa su un Monet | l’ultima follia degli eco-vandali

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Due ambientaliste hanno imbrattato il dipinto “Le Jardin de l’artiste à Giverny”, esposto al Museo nazionale di Stoccolma: in corso le valutazioni per gli eventuali danni

Due ragazze hanno imbrattato diil vetro che protegge il quadro del pittore francese. L'atto di natura provocatoria si è concluso con un gesto che ha scatenato l'ira degli appassionati ...... questa volta è successo a Stoccolma, dove due ambientaliste di età compresa tra i 25 e i 30 anni hanno lanciatocontro il vetro protettivo di un dipinto di Claude Monet al Museo ...Nuova azione degli attivisti ambientali. Due ambientaliste hanno imbrattato con lail vetro che protegge un dipinto di Claude Monet, 'Il giardino dell'artista a Giverny', conservato al Museo Nazionale di Stoccolma . Le attiviste si sono anche incollate al vetro ...

Imbrattato un quadro di Monet al Museo Nazionale di Stoccolma Le due attiviste sono state arrestate, per avere sporcato con della vernice rossa il quadro di Claude Monet, e per essersi incollate alla ...