“Vergogna di Stato” | contestatore espone il cartello durante i funerali di Berlusconi e rischia di essere picchiato | portato via dalla polizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un uomo con la maglietta con scritto “Io non sono in lutto” e ildi” èaggredito in piazza Duomole esequie di Silvio. Alcuni persone arrampicate sulla statua equestre hanno iniziato a urlare ‘scemo e provocatore’ mentre una donna gli si è avventata contro con un ombrello e un uomo gli ha strappato ildalle mani. Altri in piazza hanno provato a difenderlo finché è arrivata lae lo ha scortato fuori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...33 Un contestatore aggredito, la polizia lo protegge La folla riunita in piazza Duomo ha aggredito fino a far allontanare un uomo che si era presentato esponendo un cartello 'di' e ......di chi ècostretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri che, per, ...... accorsi in piazza Duomo, a Milano , per i funerali didell'ex premier, c'era anche un'... '', le ha urlato qualcun altro.