Vento d’Estate – Sabato 17 giugno a Casal Velino Marina

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ci siamo, è tutto pronto per il meraviglioso e– Color Music Party” che si terrà, 172023 a partire dalle ore 18:30 apresso il Lungomare Speranza. Siete pronti a scoprire i dettagli? Un party fresco e colorato I colori saranno, in assoluto, i protagonisti indiscussi di questa edizione! Questa scelta deriva da un’usanza adoperata dai popoli induisti i quali, per inaugurare la bella stagione, sono soliti ballare lanciandosi addosso delle polveri colorate. Stiamo parlando delle Holi Colour Powders (originariamente composte da piante e spezie varie tra cui la curcuma). Le polveri usate, dunque, saranno al 100% naturali! La musica Non mancherà la musica che, come sempre, accompagnerà ...