“Ve lo dico con sincerità” Isola dei Famosi 2023 | cosa farà Cristina Scuccia dopo il reality

Continua tuttavia ad esserci nonun giornale diverso dal suo, né un partito o movimento ma ...Consiglio ingiustamente allontanato da Palazzo Chigi da Sergio Mattarella per sostituirlo prima...Quella cosa insinuò per la prima volta un dubbio che mi è rimasto, lonel giorno della morte ... "Non mi chiamarono i giudici di Brescia, e nessuno di quelli del pool Mani pulite,cui avevamo ...questo cosa intendo dire PREMESSA: ovviamente è un parere personale che come sempre è ... Però per gioco, vila mia. Abbiamo un'economia che sembra molto resiliente. Ma il rallentamento e la ...

Gustavo Zagrebelsky si racconta a Torino «A 80 anni, dico grazie con la preghiera di Bach» Corriere della Sera

"Silvio Berlusconi aveva le idee chiare: voleva un ministero dedicato a innovazione e tecnologia, come il governo inglese di Blair", ricorda Lucio Stanca, ex top manager IBM, primo ministro dell'innov ...Samuele Rovituso, Pietro Alcaro e Mattia Marangon sono i fondatori di “Legolize”: «Non c’entriamo con i Lego veri, ma non ci hanno mai bloccato» ...