Valentina Ferragni | il like scomparso al post contro Berlusconi scatena le polemiche | ' Indelicata'

Epic Fail disu Instagram . L' influencer , sorella della nota imprenditrice Chiara, ha messo un like in un post in cui si faceva della polemica dopo la morte di Silvio Berlusconi . Il ......ispirata a Marella Agnelli FOTOGALLERY Immagine tratta dai profili Instagram @irinashayk @valentinaferragni @sabrinasalernofficial Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Da...... che organizzò anche il matrimonio di Chiaraproprio a Noto, ci aveva proposto una decina ... Giorgia Soleri e Annalisa che aveva previsto tutto diColosimo Mara Venier, è morto il ...

Valentina Ferragni, il vestito più sexy dell'estate è 'tenuto insieme' da ... Stile e Trend Fanpage

Fabrizio Corona contro Fedez e Chiara Ferragni. L'ex paparazzo non ha perso occasione, dopo la morte di Silvio Berlusconi, di prendersela con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ...Nel corso dell'evento, però, si è verificato un curioso episodio che ha visto coinvolta la sorella della popolare imprenditrice digitale, Valentina Ferragni, la quale non sarebbe riuscita ad entrare.