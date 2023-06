“Va a finire così” Isola dei Famosi | la decisione dopo lo stop | cosa succede ora al reality

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ieri sarebbe dovuta andare in onda l’attesa Semifinale de L’dei2023. Nonostante questa sia un’edizione piuttosto fiacca a livello di ascolti e consensi da parte del pubblico, c’era curiosità di sapere chi saranno i finalisti. Ma la morte di Silvio Berlusconi ha posticipato il tutto. Quando è prevista la diretta. Naturalmente ildi Ilary Blasi non è stato l’unico format ad essere sospeso. L’intero palinsesto del Biscione è stato stravolto per ricordare il padre di Mediaset e del suo amministratore delegato, nonché vicepresidente esecutivo, Pier Silvio Berlusconi. La Semifinale de L’dei2023, però, è vicina.dei, laufficiale su semifinale e finale Con la cancellata Semifinale dello ...

Prima di quest'estate pensava dila carriera in maglia blaugrana, in quel Camp Nou che fu ... Quando ho detto che volevo restare mi sentivoma tenendo conto di tutto è il momento giusto per ...Ed èche suldel Seicento, gli ultimi castori europei vivevano solo in Polonia, Bielorussia e Norvegia. Ma negli ultimi anni, complici leggi e direttive europee che li tutelano e i ...L'annuncio, destinato a scatenare polemiche a non, è arrivato direttamente da Sir Paul ... Ma l'impavido McCartney non sembraostile: 'L'IA È un po' spaventosa ma emozionante perché è il ...