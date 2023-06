Usa | arrestato perché legge la Bibbia durante un gay pride in Pennsylvania La psicopolizia woke ammanetta un manifestante pacifico - VIDEO

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Immagini che impattano, quelle che arrivano dagli Stati Uniti in occasione delMonth, il mese di festeggiamenti che al di là dell'Atlantico celebra la comunità lgbtq+. Celebrazioni che, a quanto pare, non ammettono confronti con chi la pensa in maniera diversa. Nella giornata di domenica 11 gi

Come detto, tra gli imputati c'è anche il suo assistente Nauta, 40enne veterano della marinache deve rispondere di sei capi d'imputazione tra i quali cospirazione e false dichiarazioni . In ...Pictures, è nelle sale italiane dal 15 giugno e in quelledal 16. Si tratta di una pellicola ... Miller, infatti, è statopiù volte per aggressione e lo scorso gennaio ha evitato la ...A questo punto, se dovesse vincere le primarie del partito repubblicano, come indicano i sondaggi, e poi le elezioni, potrebbe diventare il primo presidentementre è in carica, oppure ...

Usa, Trump arrestato in tribunale. Temporaneamente sotto custodia cautelare, si dichiara non colpevole Il Riformista

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Abbiamo assistito al più malvagio e atroce abuso di potere». L'ex presidente repubblicano e candidato alle presidenziali statunitensi dell'anno prossimo Donald Trump non si piega alle 37 accuse feder ...