Uomini e Donne Isabella e Fabio perché si sono lasciati | lui rompe il silenzio sul divorzio lampo

L'amata conduttrice di, anche lei reduce da un grave lutto, quello per la morte del marito Maurizio Costanzo, ha sentito il bisogno di ricambiare il gentile gesto dell'amministratore ...... ora c'è anche un 4 per cento di bisessuali e un 2 per cento di pansessuali (i pansessuali rifiutano il carattere "binario" del termine "bisessuale" e sono attratti da, trans e persone ...Il Premio Vigna d'Argento è, appunto, un riconoscimento per dare merito ad'eccellenza. I premiati di quest'anno a Lecce sono: On. RITA DALLA CHIESA, giornalista e conduttrice ...

Uomini e Donne, le prime parole di Fabio Mantovani dopo la separazione Isa e Chia

incontri e testimonianze sul tema della violenza contro le donne. Lo ricorda anche IlSole24Ore quando cita Lucia Annibali, che 10 anni fa venne sfregiata con l’acido da due uomini mandati dal suo ex ...Il crescente diffondersi delle pratiche bisessuali, in particolare tra le giovani donne, va di pari passo con il crescente rifiuto delle concezioni binarie e del tradizionale modello di coppia. Leggi ...