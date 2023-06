Un’area di un comune Salernitano sarà dedicata a Berlusconi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Domani l'amministrazione comunale di Roscigno, in provincia di Salerno, delibererà un atto d'indirizzo per individuareda intitolare a Silvio. A farsene promotore il sindaco Pino Palmieri. "La relazione tra la sua esperienza di imprenditore e quella di leader politico si può riassumere in una sola parola: libertà. Quella libertà – dice Palmieri – che ancora oggi difendiamo e cerchiamo di raggiungere anche in questi territori in cui siamo prigionieri a causa di una cattiva gestione della cosa pubblica e dove il principio di libertà non si cala appieno, visto che chi vive in questi territori è costretto molte volte a andar via per cercare fortuna altrove".