Una cena di compleanno per chiudere un cerchio e far bollire i ricordi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lo faccio una volta all’anno. Unaad inviti, nel giorno del mio, 3 agosto. La data non è un granché. Afa, piena estate, tutti altrove, in vacanza, addio. Non importa. I miei ospiti arrivano comunque. È questione di volontà, la mia. Sono persone care, per motivi diversi, parti di me. Non le disturbo spesso. Quando lo faccio, arrivano. Entrano, si guardano attorno, mi aiutano persino a spadellare visto che la mia cucina piace anche a loro. Parlano, le voci sono onde sonore che rimbalzano tra le pareti, timbri acustici che fanno ritmo, armonia. Lo scorso anno vennero i miei genitori. Non si vedevano, non li vedevo da anni ed erano commossi, fragili e felici seduti attorno al tavolo. Unain famiglia, come una volta, tanto tempo fa. Mia madre fisata con l’ordine, mio padre a borbottare in attesa del dessert. Oggi ho ...

L'Inter sta incontrando la dirigenza del Sassuolo per imbastiretrattativa per Davide Frattesi. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l'Inter starebbe incontrando il Sassuolo per Davide Frattesi. Il centrocampista classe ...... come riferito da Sky Sport , i dirigenti nerazzurri hanno avutocon le controparti del Sassuolo per capire come impostare la trattativa per il classe '99, seguito anche da Juventus , Milan ...... Ausilio e Baccin , se ne sono andati un'ora dopo per proseguire ail colloquio in vista dell'... La volontà è quella di costruire comunquerosa competitiva, come testimoniano i rinnovi di ...

Inter, in corso una cena con il Sassuolo per parlare di Frattesi Voce Giallo Rossa

Peccato che i suoi piani vengano mandati all'aria prima da Paris, che irrompe e insiste per rimanere a studiare, e poi da Jess che si presenta con tanto di cena. Come se non bastasse arriva la ...Genova - Sabato 17 giugno 2023, My Trekking organizza l'escursione pomeridiana Anello di Traso e il paese fantasma di Barego (che pare risalga al VII secolo), con cena all'agriturismo . Una passeggia ...