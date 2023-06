Un uomo l' ha portata via Spuntano due super testimoni sulla bimba scomparsa a Firenze VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Dueanze, di cui una proveniente da una bambina, avrebbero indicato agli inquirenti che la piccola Kata sarebbe statavia da un, nel pomeriggio di sabato scorso, dal cortile dell'hotel Astor di. Gli inquirenti, si apprende da fonti vicine all'indagine, ipotizzano anche la presenza di un 'covo' vicino all'albergo occupato, dove chi avrebbe rapito la bambina potrebbe averla tenuta per alcune ore. Le perquisizioni di ieri fuori dal perimetro della struttura occupata non avrebbero dato esito positivo Racket di alloggi tra i moventi Gli inquirenti, impegnati a scandagliare a 360 gradi ogni pista per arrivare a chi avrebbe rapito Kata, sembrano concentrarsi in queste oreguerra tra gruppi rivali per le camere dentro l'ex hotel Astor occupato. Guerra che vedrebbe ...