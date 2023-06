Un'altra pista al vaglio è quella di unaoculare che avrebbe visto una bambina che somiglia a: 'Anche in questo caso stiamo facendo accertamenti - ha sottolineato il generale ...Un'altra pista al vaglio è quella di unaoculare che avrebbe visto una bambina che somiglia a: 'Anche in questo caso stiamo facendo accertamenti - ha sottolineato il generale ...

Un testimone: “Kata è stata rapita”. Una vendetta dietro la sparizione La Stampa

Viaggio tra i diseredati della favela nel cuore di Firenze, dove si vive tra rifiuti e degrado, ma per avere un alloggio si deve pagare il pizzo. Un testimone ha visto la piccola di 5 anni portata nel ...Un testimone è sicuro: «Ho visto un uomo portare via Kata e dirigersi nel palazzo accanto». Di lì il via alla maxi-perquisizione di ieri pomeriggio nello stabile al ...