Un lungo applauso accoglie il Presidente Mattarella

(Di mercoledì 14 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ildella Repubblica Sergioè giunto al Duomo di Milano per partecipare al funerale di Silvio Berlusconi. Il Capo dello Stato è accolto all'...

Unha accompagnato l'arrivo del feretro nel Duomo di Milano e si è protratto per tutto il passaggiola navata centrale. Nel corso dell'omelia, monsignor Delpini, ha ricordato ...Alla cerimonia funebre ha partecipato tutto il governo in carica, con Mattarella e Meloni che sono stati salutati con unall'arrivo in cattedrale. Molte anche le personalità giunte ...Il Capo dello Stato è accolto all'entrata da undei presenti in piazza. E entrato in Duomo con il governatore lombardo Attilio Fontana ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala. In Chiesa lo ...

Funerali di Berlusconi conclusi con un lungo applauso Agenzia ANSA

Roma, 14 giu. (askanews) - C'erano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier, Giorgia Meloni, il governo interno e le più ...(LaPresse) Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, piange la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio. In lacrime fuori dal Duomo di Milano, tocca e bacia il feretro. Anche i figli del Cavalie ...