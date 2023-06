Un amore in fondo al mare | Una notte da leoni o Art night? La tv del 14 giugno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Uninal”. Addie sta aiutando sua sorella Kate nell’organizzazione del suo matrimonio che si svolgerà in un lussuosissimo resort, alle Hawaii. Durante una lezione di sup-yoga, Addie perde l’anello che sua nonna Helen le aveva regalato. Simbolo dell’incondizionato dei nonni, l’anello è talmente importante per lei che decide di assumere il marinaio e maestro di sub, Jack, per ritrovarlo. Tra i due inizialmente non c’è grande intesa, ma poco alla volta, cominciano a conoscersi meglio e capiscono di avere molto altro in comune… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una bella giornata” e “Travaglio ...