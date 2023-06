Ultime Notizie – Soffrire di emicrania aumenta rischio ictus | allarme donne

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sia gli uomini che leche soffrono dihanno unpiù elevato di avere unischemico. Per le, in particolare, l’è legata anche a una maggiore probabilità di avere un infarto miocardico e unemorragico. Lo dimostra uno studio dell’università di Aarhus, in Danimarca, pubblicato su ‘Plos Medicine’. La relazione traè stata uno dei temi centrali del meeting ‘Rome Peripheral Interventions’, patrocinato dalla Società italiana di Cardiologia interventistica (Gise), dall’Associazione italiana di Neuroradiologia diagnostica e interventistica (Ainr) e dalla Società italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (Sicve), di recente concluso a ...

Un possibile aumento dei prezzi per i modelli 'Pro' Purtroppo, leriguardo ai prezzi degli iPhone 15 non sono positive. Nonostante l'augurio di una stabilità dei prezzi, è probabile un ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " La morte del re delle tv e ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

È l’ultima foto prima del ricovero, l’ultima volta che si vedrà il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in pubblico prima dell’entrata all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il quattro volte ...I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma e del Comando provinciale di Treviso stanno svolgendo in queste ore, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, isp ...