Ultime Notizie – serve Congresso nazionale ma tempi lunghi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Scomparso Silvio Berlusconi, ora bisognerà trovare un nuovo presidente di Forza Italia. Non c’è solo il nodo dei debiti e del simbolo, ma anche un altro, non meno spinoso e forse più immediato, quello della scelta del ‘conducator’, appunto. Statuto alla mano, per eleggere chi dovrà guidare il partito, orfano del suo fondatore, bisognerà celebrare un, ma la procedura è lunga e complessa. E molti scommettono che si arrivi alle calende greche, forse oltre le europee. In attesa della convocazione del massimo organismo direttivo forzista, infatti, occorrerà fare un altro passaggio: indire il Consiglio, previa riunione del Comitato di presidenza (riunitosi ieri la prima volta dopo la morte del Cav per approvare il bilancio 2022 e ratificare i commissariamenti decisi settimane fa). L’articolo 19 dedicato alla ...