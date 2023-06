Ultime Notizie Roma del 14-06-2023 ore 18 | 10

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina le porte russi hanno intensificato i bombardamenti su tutto il paese risposta l’avanzata della controffensiva di Kiev anche questa notte devastanti attacchi missilistici russi sono stati lanciati sulla città di Odetta Dov’è tre civili hanno perso la vita è sul nikopol altre persone sono morte questa mattina nei Raid nel nella città natale di zielinski missili del Cremlino hanno abbattuto un edificio di appartamenti di 5 + magazzino di vendita al dettaglio il presidente Ucraina denunciato la presenza di almeno 50 componenti prodotti in Paesi stranieri nei razzi Caduti Aeronautica Ucraina è riuscita a rispondere intercettando 12 minuti lì e droni e la scorsa notte intanto la controffensiva Ucraina procede nel est nel sud del paese piccoli avanzamenti si registrano su ...

Nel video agli atti dell'inchiesta leimmagini di Kataleya, la bimba di cinque anni scomparsa sabato scorso a Firenze: la piccola viene ripresa da una telecamera di sicurezza prima di sparire. (NPK) 14 giugno 2023Il pubblico ministero aveva chiesto per lui otto anni di carcere. Ma il giudice ha voluto rincarare la dose e lo ha condannato a dieci anni. Elia Di Genova , il trapper romano di 26 anni conosciuto ...Nelleore è arrivata un'interessante novità che riguarda Google News, la sua app dedicata all'aggregazione didal web. La novità riguarda l'interfaccia grafica dei suoi widget . L'app ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: attacco russo nella notte, bombe su orfanotrofio Virgilio Notizie

"Oggi è stata una grande emozione partecipare ai funerali di un uomo di Stato come Silvio Berlusconi". Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine dei funerali di Stato dell'ex ...Una maglietta bianca con la scritta nera "Io non sono in lutto" indossata da una signora e da un signore ai funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano. Un gesto che è stato preso come una ...