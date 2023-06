Ultime Notizie Roma del 14-06-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura di giornale completo in Ucraina l’ufficio del procuratore risuonato che ieri le truppe russe hanno aperto il fuoco contro un veicolo nella regione nord-orientale di sumy uccidendo 6 persone tra cui due civili e 4 lavoratori postali te invece le persone uccise altri 13 feriti nel attacco missilistico Russo di questa notte sulla città meridionale di Odessa le parti ucraine hanno distrutto Nella notte tra i missili da crociera d’attacco intanto l’agenzia internazionale per l’energia atomica presentata al presidente ucraino zielinsky un programma di assistenza al paese per superare le conseguenze della distruzione della diga ieri zielinski discusso i passi necessari per ridurre al minimo i rischi alla centrale nucleare di zaporizhia mi ha ...