Ultime Notizie Roma del 14-06-2023 ore 16 | 10

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Perin apertura in ucraino le porte russi hanno intensificato i bombardamenti su tutto il paese di risposta l’avanzata della controffensiva di chi è anche questa notte devastanti attacchi missilistici russi sono stati lanciati sulla città Portuale di Odetta Dov’è tre civili hanno perso la vita è sul nikopol altre persone sono morte in questa mattina nei Raid nel nella città natale di zielinsky missili del Cremlino hanno abbattuto un edificio di appartamenti di 5 piani E un magazzino di vendita al dettaglio il presidente Ucraina denunciato la presenza di almeno 50 componenti prodotti in Paesi stranieri nei razzi Caduti non artica Ucraina è riuscita a rispondere intercettando dici dei venti missili e droni e la scorsa notte intanto la controffensiva Ucraina procede nel ex nel sud del ...