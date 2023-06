Ultime Notizie Roma del 14-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ad Arcole familiari amici martedì hanno dato l’ultimo saluto al Silvio Berlusconi quattro volte premier puntatore di Fininvest Mediaset ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia morto ieri 86 anni dopo l’improvviso parti delle sue condizioni di salute anche il premier Giorgia Meloni il vicepremier Matteo Salvini è in aggiunta anche il presidente del senato La Russa si sono recati ad Arcore per Berlusconi funerali di Stato oggi nel Duomo della sua Milano Sara lutto nazionale l’omaggio dei leader del mondo della politica italiana la Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora grande Combattente protagonisti in Italia Europa la storia discuterà il suo impatto Ma l’uomo ha lasciato il segno Sergio Mattarella lo saluta così ha segnato la storia della ...