Ultime Notizie Roma del 14-06-2023 ore 07 | 10

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 14 giugno ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio l’ultimo addio Silvio Berlusconi oggi funerali di stato nel Duomo di Milano le esequie verranno celebrate le 15 dell’arcivescovo delpini ci saranno le più alte cariche istituzionali con il presidente Sergio Mattarella è il premier Giorgia Meloni giornata di lutto nazionale parteciperanno i funerali di Stato dell’ex premier il governo al con decine di sindaci di Forza Italia e le delegazioni di Milan e Monza le scelte dei leader delle opposizioni elish line Matteo Renzi è Carlo Calenda saranno la cerimonia hanno deciso di non partecipare Giuseppe Conte Nicola fratoianni saranno presenti anche gli ex presidente del consiglio Mario Draghi Mario Monti e rappresentanza della commissione europea Paolo Gentiloni sono almeno tre le vittime dell’attacco aereo Russo di ...

L'Italia si ferma per l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, lo sport, la televisione e l'imprenditoria. Alle 15, nel Duomo di Milano , saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi ...Tre persone sono state uccise e almeno altre 10 ferite nell'attacco missilistico russo di stanotte sulla città meridionale di Odessa, ha riferito il Comando meridionale dell'Ucraina in un post su ...Grandi orchestre ospiti, dai Munchner Philharmoniker alla Dresdner Festspielorchester e alla Scala, un'intera opera wagneriana, 'L'oro del Reno', per la prima volta a 26 anni dal 'Parsifal' con ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

È a caccia di soci anche il Monza. Nelle ultime ore al club brianzolo è stato accostato il nome di Evangelios Marinakis, un politico, imprenditore, armatore, in possesso di quote dell’Olympiakos e del ...Lutto cittadino a Sant'Antimo per i funerali di Luigi Cammisa. A Melito un grosso ostacolo burocratico blocca il corteo funebre sotto la casa di famiglia dell'altra vittima, Maria ...