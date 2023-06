Ultime Notizie – Roma a Londra per Scamacca | N' Dicka in città

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Il difensore ex Eintracht Evan N’è atterrato a. Dopo le visite mediche (in programma nelle prossime ore) arriverà anche la firma sul contratto per i prossimi cinque anni. Da definire gli ultimissimi dettagli prima dell’annuncio, che allontanano così definitivamente l’offensiva del Milan che rimane l’avversario da battere anche per Gianluca. Il direttore sportivo Tiago Pinto sarà anei prossimi giorni per parlare con il West Ham. Il giocatore ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso, laè avanti e vuole chiudere. Mercato Milan, incontro con gli agenti di Chukwueze Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione