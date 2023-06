Ultime Notizie – Real Madrid | ufficiale Bellingham | contratto di 6 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Judeè ufficialmente un nuovo calciatore del. Il centrocampista inglese 19enne, cresciuto nella zona di Birmingham, si accaserà alla corte di Carlo Ancelotti per una cifra vicina ai 103 milioni di euro e firmerà unche lo legherà ai Blancos per 6 stagioni. Lo annuncia il club dicon un comunicato sul sito. “CF e Borussia Dortmund hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giocatore Jude, che ha firmato con il nostro club per le prossime sei stagioni. Domani, giovedì 15 giugno, alle ore 12.00 alCity, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Judecome nuovo giocatore del ...