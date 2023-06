Ultime Notizie – “Lutto nazionale scelta politica | costretto a prendere posizione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Come rettore, mai avrei pensato di doverunasulla morte di Silvio Berlusconi. Se sono stato, al contrario,a farlo è a causa della inaudita decisione del governo Meloni di indire tre giorni di, nei quali le bandiere sugli edifici pubblici dovrebbero essere poste a mezz’asta”. Così su Facebook Tomaso Montanari, il rettore dell’Università per stranieri di Siena, sulladi non esporre le bandiere del suo ateneo a mezz’asta, in occasione delindetto dal governo per la morte di Silvio Berlusconi, decisione che ha scatenato non poche polemiche e che oggi il rettore motiva in un articolo su Il Fatto Quotidiano. “Di fronte a questa indicazione del potere esecutivo – scrive Montanari – il ...