Ultime Notizie – “Lutto nazionale mi sembra un’esagerazione”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Il” per la morte di Silvio Berlusconi e “i sette giorni di sospensione dei lavori di Camera e Senato, le bandiere a mezz’asta, mitutto un po’ sovradimensionato,. E mi chiedo come mai”. Così Concita De Gregorio ospite di ‘diMartedì’ su La7. “Mi chiedo cosa ci sia nella psiche collettiva, ammesso che esista, che fa stracciare le vesti in questo modo. Forse un senso di colpa, di inadeguatezza… c’è qualcosa di stonato in questo – prosegue – Berlusconi è stato un modello molto negativo, la sua vicenda politica è una vicenda macchiata da continue menzogne, l’abitudine di usare il denaro per comprare le persone, fa della corruzione un sistema di governo”. “Ma il più grave dei delitti politici commessi di Berlusconi dal punto di vista del costume – conclude la giornalista – è ...

L'Italia si ferma per l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, lo sport, la televisione e l'imprenditoria. Alle 15, nel Duomo di Milano , saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi ...Tre persone sono state uccise e almeno altre 10 ferite nell'attacco missilistico russo di stanotte sulla città meridionale di Odessa, ha riferito il Comando meridionale dell'Ucraina in un post su ...Grandi orchestre ospiti, dai Munchner Philharmoniker alla Dresdner Festspielorchester e alla Scala, un'intera opera wagneriana, 'L'oro del Reno', per la prima volta a 26 anni dal 'Parsifal' con ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

È a caccia di soci anche il Monza. Nelle ultime ore al club brianzolo è stato accostato il nome di Evangelios Marinakis, un politico, imprenditore, armatore, in possesso di quote dell’Olympiakos e del ...Lutto cittadino a Sant'Antimo per i funerali di Luigi Cammisa. A Melito un grosso ostacolo burocratico blocca il corteo funebre sotto la casa di famiglia dell'altra vittima, Maria ...