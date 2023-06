Ultime Notizie – leader ceceno chiede aiuto a Kiev

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il comandante della divisione cecena della Guardia nazionale russa al fronte, e deputato della Duma, Adam Delimkhanov, considerato come il numero due di Ramzan Kadyrov, è stato ferito in Ucraina. Lo ha reso noto il canale tv del ministero della Difesa, Zvezda, citando la Camera bassa del Parlamento russo. Kadyrov ha scritto, sul suo canale Telegram, di non essere in grado di contattare Delimkhanov e ha chiestoall’intelligence ucraina per rintracciare “il caro fratello”. Ex separatista poi passato sul fronte russo, così come la maggior parte dell’attuale classe dirigente cecena, Delimkhanov ha assunto un ruolo importante nella campagna militare di Mosca in Ucraina. Ieri il blogger ucraino Kyrylo Sazonov sosteneva che fosse stato ucciso nel sud est dell’Ucraina, vicino alla città di Prymorsk. Il convoglio sul quale viaggiava nella regione di Zaporizhzhia ...

Una nuova pista per trovare la soluzione nel caso della misteriosa scomparsa di Gessica Lattuca , giovane madre di Agrigento di cui non si hannodall'agosto del 2018. In base alleindiscrezioni, come nuovo possibile responsabile sarebbe stato individuato il fratello, Vincenzo Lattuca , con l'accusa di omicidio aggravato e ...Gossip di oggi 14 giugno 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 14 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Elisabetta Canalis, Gaia Sabbatini e la luna di miele bollente di Paola Ferrari con il suo nuovo amore. Ecco quindi gli ...Gli ospiti troveranno ancora le specialità delleedizioni: lo "Scettro del porco", l'hamburger di pecora e la "Spada imperiale", oltre ovviamente ai piatti tipici della tradizione: cappellacci,...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Odessa, allarme antiaereo in 4 regioni. LIVE Sky Tg24

L’inglese, campione in carica, è tra i favoriti al Los Angeles Country Club. Come lui sperano anche McIlroy, Rahm e Hovland: se vincesse un giocatore europeo farebbe la storia. E sarebbe un segnale ...Palazzo Fondi sarà ristrutturato, con il progetto già approvato dal Demanio, proprietario del palazzo antico nel cuore di Napoli, in via Medina, e che "è basato sulla stimolante difficoltà di conserva ...