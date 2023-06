Ultime Notizie – gli omaggi floreali per il Cav

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Da Belen Rodriguez a Lapo Elkann, dalla As Roma all’Inter e al Torino, dalla Regione Liguria alla Regione Lazio. Numerose lo coronepresenti in piazza del Duomo perare Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso all’età di 86 anni, nel giorno dei funerali di Stato. Bianco e rosso i colori prevalenti ma non mancano toni di giallo, arancio e viola tra le composizioni. “Con eterno affetto, non ti dimenticheremo mai” è il messaggio firmato da Lapo Elkann e da sua moglie Joana, mentre girasoli e gerbere rosse decorano la corona inviata dalla As Roma. Rose bianche e rosse assieme a calle dello stesso colore adornano invece le corone della Rai e della famiglia Ghedini. Nontiscordardimé, ortensie e tralci di edera e felce con alcune rose color cipria caratterizzano la corona inviata dall’Inter. Non mancano ...