Ultime Notizie – Giappone | sparatoria in un poligono di tiro militare | 2 morti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Due persone sono morte, una terza è rimasta gravemente ferita in undia Gifu, nella parte centrale del, dopo che una recluta ha improvvisamente aperto il fuoco. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampase Kyodo, il soldato di 18 anni che ha sparato è stato arrestato sul posto. Al momento non si hanno informazioni su un possibile movente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'Italia si ferma per l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, lo sport, la televisione e l'imprenditoria. Alle 15, nel Duomo di Milano , saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi ...Tre persone sono state uccise e almeno altre 10 ferite nell'attacco missilistico russo di stanotte sulla città meridionale di Odessa, ha riferito il Comando meridionale dell'Ucraina in un post su ...Grandi orchestre ospiti, dai Munchner Philharmoniker alla Dresdner Festspielorchester e alla Scala, un'intera opera wagneriana, 'L'oro del Reno', per la prima volta a 26 anni dal 'Parsifal' con ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

La camera ardente dell’ex premier in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano in una piazza dove sono attese circa ...Nel 2022, oramai siamo alla cronaca degli ultimi mesi, Forza Italia resta sotto il 7. Il declino non è recente, ma ha almeno dieci anni di storia, iniziato con la crisi di governo che portò al governo ...