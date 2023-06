Ultime Notizie – Berlusconi | incognita cremazione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A poche ore dai funerali di Stato di Silvio, resta ancora un’il futuro della salma del leader di Forza Italia. “Per un’idiozia, una legge ridicola, di cuisi è accorto solo dopo averlo fatto costruire, il sacrario di Cascella resta una scatola vuota”, dice all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Esclusa infatti per le regole sulla sepoltura la tumulazione nel mausoleo destinato a essere tomba per parenti e amici più stretti, resta sul tavolo l’ipotesi della. Soluzione – a quanto apprende l’Adnkronos – che il Cavaliere aveva già scelto per i resti di suo padre Luigi e di sua madre Rosa. I due coniugi, inizialmente seppelliti al Cimitero Monumentale di Milano, da qualche tempo erano stati fatti cremare e trasferiti ad Arcore. ...

Scappa senza pagare l'affitto di casa e si porta con sé anche i mobili del proprietario dell'appartamento. Ora la protagonista, una 40enne di Anagni , dovrà fare i conti con la giustizia: è finita a ...IPHONE 15 PRO MAX, PREZZO SU DI 200 DOLLARI Altra conferma su un aspetto su cui qualcosa era già emersa in passato è il prezzo , e purtroppo lenon sono buone. Che i prezzi non siano ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiMolla il lavoro per riprendere gli studi e vuole che ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROME, JUN 14 - ANSA has come top among Italy's news brands for the trust the public has in it for the sixth consecutive year, according to the Reuters Institute's Digital News Report 2023.Il mercato monetario italiano è stato scosso da un periodo di turbolenza nelle ultime settimane, poiché gli investitori si sono ritirati dagli ...