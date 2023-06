Ultime Notizie – Berlusconi | in piazza Duomo varchi | metal detector e tiratori scelti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una porzione dichiusa, il resto dell’area accessibile solo dopo controlli aicon, sui tettie in strada tantissime divise di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, esercito, polizia locale, 118 e protezione civile: è un dispositivo di sicurezza massiccio quello predisposto per i funerali di Stato di Silvio. Nella cattedrale saranno circa 2.000 le personalità attese: tutto l’arco costituzionale, a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il governo al completo, oltre a leader politici, ex ministri dei governi, ex presidenti del Consiglio e sindaci azzurri. E poi delegazioni dall’estero, con ambasciatori, consoli, ministri degli ...

Oppo continuerà a esplorare nuovi modi per promuovere la sostenibilità in tutte le sue attività, utilizzando letecnologie per offrire ai propri utenti globali prodotti e soluzioni più ...Nelle sueparole dal ritiro della Colombia, Juan Cuadrado aveva lasciato più di uno spiraglio aperto ... Milik tra Juve e Lazio: Sarri lo vuole, i bianconeri trattano Juventus: tutte le...Nelleore, erano emersi dei dubbi anche a livello internazionale visto che la giustizia ... Leggi anche I 10 errori che hanno condizionato la stagione della Juve Calcio: tutte le14 ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - La Commissione europea ordina a Google "la cessione obbligatoria" di parte dei suoi servizi pubblicitari online per porre fine ai problemi di concorrenza rilevati nel ...Il gruppo investe in uno show tutto italiano pensato per offrire ai più giovani una guida all’attualità ma anche alle tendenze del momento. Dal 16 giugno in onda ogni venerdì ...