Ultime Notizie – Banana sul muro | Maurizio Cattelan vince causa per diritto d’autore su ‘Comedian’

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il Tribunale federale di Miami, in Florida, si è pronunciato a favore di, riconoscendo all’artista padovano ilsulla sua opera “Comedian”, la discussaattaccata alcon il nastro adesivo, venduta nel 2019 alla fiera Art Basel Miami Beach per 120.000 dollari. Joe Morford, artista statunitense che sostiene di essere stato il pioniere dell’atto di attaccare la frutta alle pareti con il nastro adesivo nel 2000, aveva promosso unacivile contro, sostenendo che quest’ultimo si sarebbe ispirato per “Comedian” alla sua opera “Orange and”, in cui versioni in plastica di questi frutti erano state attaccate a pannelli su una parete con il nastro adesivo. La decisione del ...

Scappa senza pagare l'affitto di casa e si porta con sé anche i mobili del proprietario dell'appartamento. Ora la protagonista, una 40enne di Anagni , dovrà fare i conti con la giustizia: è finita a ...IPHONE 15 PRO MAX, PREZZO SU DI 200 DOLLARI Altra conferma su un aspetto su cui qualcosa era già emersa in passato è il prezzo , e purtroppo lenon sono buone. Che i prezzi non siano ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiMolla il lavoro per riprendere gli studi e vuole che ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROME, JUN 14 - ANSA has come top among Italy's news brands for the trust the public has in it for the sixth consecutive year, according to the Reuters Institute's Digital News Report 2023.Il mercato monetario italiano è stato scosso da un periodo di turbolenza nelle ultime settimane, poiché gli investitori si sono ritirati dagli ...