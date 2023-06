Ultime Notizie – 6 feriti | 2 sono gravi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Grave incidente stradale oggi su via Anagnina 58, a Grottaferrata, alle porte di Roma. Sul postointervenuti i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un tir ha percorso un tratto di strada contromano. Sei le vetture coinvolte e sei le persone ferite: due di lorostate trasportate in ospedale in codice rosso dopo essere state estratte dalle lamiere delle auto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione